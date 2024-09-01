Еще несколько воздушных целей сбито системой ПВО на подлете к Белгороду

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил утром в воскресенье о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в 7 частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В ночь на воскресенье также сообщалось об уничтожении ряда воздушных целей.