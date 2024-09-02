Что произошло за день: понедельник, 2 сентября

Задержание замкомандующего Ленинградским военным округом, ограничение видеосъемки на выборах и Турция задумалась о БРИКС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замкомандующего Ленинградским военным округом задержан по делу о коррупции. Как сообщили в СКР, Валерия Муминджанова подозревают в получении от коммерсантов взятки в размере 20 млн рублей за поставки в войска - в том числе для СВО - обмундирования.

- Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Дмитрий Песков подтвердил, что Турция проявляет интерес к вступлению в это межгосударственное объединение.

- В восьми приграничных регионах ограничат фото- и видеосъемку на избирательных участках на сентябрьских выборах. Также ЦИК рекомендовал ввести особый порядок доступа к трансляции видеонаблюдения в этих регионах: Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

- Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Основная программа визита, посвященного 85-летию победы на Халхин-Голе, пройдет 3 сентября. Дмитрий Песков заявил, что у России нет с Монголией проблем, связанных с предписанием Международного уголовного суда.

- Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, авиалайнер, который оценивается примерно в $13 млн, был задержан в Доминиканской Республике и доставлен во Флориду.

- Найдены тела всех жертв авиакатастрофы на Камчатке. Также на месте крушения вертолета обнаружен черный ящик.

- Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии. Программа снижения расходов отстает от цели на несколько миллиардов евро, поэтому концерн также может отказаться от обещания не сокращать персонал до 2030 года.

- Электронные студенческие билеты и зачетки 76 вузов стали доступны на Госуслугах. Ещё более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года.