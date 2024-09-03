РФПИ и MEIC договорились об инвестициях в локализацию производства российских фармпрепаратов в Монголии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и монгольская фармацевтическая компания MEIC договорились о партнерстве с целью осуществления совместных инвестиций в проекты по технологическому трансферу и локализации производства российских фармацевтических препаратов на территории Монголии, сообщил РФПИ.

Соответствующее объявление состоялось в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Монголию.

В период пандемии РФПИ и MEIC успешно сотрудничали для регистрации российской вакцины "Спутник V" в Монголии в рамках ускоренной процедуры, напоминает фонд. В рамках нового соглашения стороны расширяют партнерство для дальнейшего наращивания технологического обмена в фармацевтической отрасли между Россией и Монголией и содействия выпуску препаратов на рынках двух стран, говорится в сообщении.

РФПИ и MEIC также договорились о возможности привлечении соинвесторов и международных партнеров фонда в проекты на территории Монголии по трансферу и локализации технологий производства медпрепаратов.

"Расширение сотрудничества и совместные инвестиции в производство востребованных российских фармацевтических препаратов на предприятиях в Монголии обеспечат доступность качественных лекарств, выпущенных на собственных мощностях", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.