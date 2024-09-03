Реестр многодетных семей с 2025 г. будут использовать для предоставления мер соцподдержки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Реестр многодетных семей, который запущен в эксплуатацию с 1 июля текущего года, с 2025 года будет использоваться для предоставления мер социальной поддержки, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

"Реестр многодетных как раз с 1 июля запущен в эксплуатацию, и уже в этом году он будет использоваться для оформления цифровых удостоверений многодетной семьи. А с 2025 года планируется, что он будет использоваться в полном объёме для предоставления мер социальной поддержки", - сказал Чирков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во вторник.

По его словам, одной из целей фонда является внедрение цифровой платформы в социальной сфере.

"Мы сейчас её внедряем. Там создаются банки данных о льготных категориях граждан. Впервые они оцифровываются в нашей стране. Это реестр нуждающихся, реестр льготников-чернобыльцев, реестр многодетных", - отметил Чирков.

Также он сообщил, что все 44 услуги фонда и 119 сервисов фонда выведены на портал государственных услуг. Их можно получать в электронном виде. Особое внимание фонд уделяет беззаявительным услугам, которые оказываются исходя из жизненной ситуации человека без заявления. У фонда 11 таких услуг, они социально значимые и массовые: пособия по временной нетрудоспособности, ряд пенсионных услуг и другие.

"Ещё одна тема, которой мы уделяем особое внимание, это проактивное информирование граждан нашей страны о тех льготах, которые им полагаются по жизненным ситуациям. Сейчас мы уже охватили 12 жизненных ситуаций", - отметил председатель фонда.