Путин прибыл во Владивосток

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он примет участие в работе девятого Восточного экономического форума.

Путин "на полях" форума проведет несколько двусторонних встреч: переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, а также – вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

5 сентября планируется выступление президента РФ на пленарном заседании форума.

Дальневосточное турне главы российского государства началось несколько дней назад: сначала Путин приехал в Туву, а затем – посетил Монголию.