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Пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области локализован

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на топливном складе в Каменском районе Ростовской области, сообщил глава района Владимир Савин.

"Пожар на данном объекте локализован", - сказал Савин во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 28 августа сообщил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе в Каменском районе.

Позже глава администрации района Владимир Савин объявил о введении режима повышенной готовности в связи с данным пожаром.

Ростовская область
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