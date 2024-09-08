Около 3,5 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На выборах различного уровня в 26 регионах России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали свой голос около 3,5 млн человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается ДЭГ, у нас по состоянию на сегодня на 10:00 утра уже около 3,5 млн избирателей в 26 субъектах РФ, где применяется ДЭГ, уже проголосовали", - сказала она на брифинге в ЦИК в воскресенье.

По ее словам, уровень атак на инфраструктуру ДЭГ низкий. Число атак за все время голосования не превышает 5 тыс.

С 6 по 8 сентября в России проходит более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводятся выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).