Голосование на выборах в Камчатском крае завершилось

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Голосование на выборах в Камчатском крае завершилось, территориальная избирательная комиссия (ТИК) дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приступила к формированию ключа расшифрования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На Камчатке завершилось голосование в 11:00 (по московскому времени). Закрылись избирательные участки, закончилось дистанционное электронное голосование", - сказала она на брифинге в ЦИК в воскресенье.

По ее словам, ТИК ДЭГ в настоящее время приступил к формированию ключа расшифрования для Камчатского края. С помощью него будет возможно узнать результаты онлайн-голосования в регионе.

Как сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов на брифинге ЦИК, по Камчатке "каких-либо существенных жалоб не зафиксировано". "Голосование, вероятно, будет признано состоявшимся. Каких-то препятствий для завершения голосования не видим", - отметил он.

В единый день голосования в Камчатском крае прошли довыборы депутата Законодательного Собрания четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и выборы муниципального уровня. Всего в регионе прошло 14 избирательных кампаний.

С 6 по 8 сентября в России проходит более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводятся выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).