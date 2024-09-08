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На Сахалине завершились выборы губернатора

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Все избирательные участки закрылись в Сахалинской области, начался подсчет голосов, сообщили агентству "Интерфакс" в облизбиркоме.

"В 20:00 по местному времени закрылись 285 постоянных избирательных участков, 8 временных участков (в больницах и санаториях) и 1 спецучасток в СИЗО. Более 3 тыс. сотрудников участковых комиссий приступили к подсчету голосов", - сказал собеседник агентства.

По последним данным облизбиркома, на 18:00 местного времени (10:00 мск) явка избирателей на выборах губернатора Сахалинской области составила 40% (в 2019 году на выборах губернатора региона она на это время составляла 33,49%, в 2015 году - 33,97%). Сотрудник избиркома отметил активную явку избирателей в регионе в этом году.

На кресло главы региона претендуют четыре кандидата: действующий губернатор региона Валерий Лимаренко, выдвинутый региональным отделением "Единой России"; депутаты Сахалинской облдумы Роман Веденеев (выдвинут кандидатом от партии "Новые люди), Павел Ашихмин (выдвинут реготделением КПРФ) и Вадим Полицинский (выдвинут реготделением "Справедливой России").

Жители Южно-Сахалинска выбирали новый состав городской думы Южно-Сахалинска: на 25 мест в городском парламенте претендуют 138 кандидатов (120 кандидатов от партийных объединений и 18 савыдвиженцев). После избрания депутаты назначат мэра областного центра.

Предыдущие выборы главы региона прошли 8 сентября 2019 года, в них участвовали пять кандидатов, Лимаренко, участвовавший в качестве самовыдвиженца, победил с 56,15% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка составила 37,37%.

Губернатор избирается на срок 5 лет.

Сахалин Южно-Сахалинск
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