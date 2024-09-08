Участки закрылись в Хабаровском крае, где выбирали губернатора и депутатов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Досрочные выборы губернатора Хабаровского края завершились в регионе в воскресенье в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве), передал корреспондент "Интерфакса".

По данным краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 по Москве) составила 31,09%, снизившись на 9% по сравнению с сентябрем 2021 года, когда жители края выбирали главу региона и депутатов Государственной думы РФ.

На должность главы Хабаровского края претендуют четыре кандидата: врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин от партии "Единая Россия", Петр Перевезенцев от КПРФ, Сергей Прокопьев от "Коммунистов России" и Роза Чемерис от партии "Новые люди".

В воскресенье также прошли выборы в Законодательную думу края. В них приняли участие восемь политических партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", "Коммунисты России", "Родина" и Партия пенсионеров". Дума состоит из 36 депутатов и избирается по партийным спискам и одномандатным округам.

Жители региона также голосовали за депутатов городских парламентов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, выбирали мэра Комсомольска-на-Амуре. Голосование проходило 6,7 и 8 сентября.