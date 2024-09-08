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Жители Забайкалья завершили голосование за кандидатов в губернаторы и депутатов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки закрылись в Забайкальском крае, где проходило голосование за кандидатов в губернаторы и дополнительные выборы депутатов краевого Законодательного собрания 4-го созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Центральному.

Явка на 18:00 составила 41,15% (312 628 человек). Численность избирателей составляет 755 493 человека. В 2019 году за два часа до закрытия участков явка избирателей составила 30,3%.

Борьбу за пост губернатора в Забайкалье вели Валерий Афицинский - от экологической партии "Зеленые", Константин Коростелев - от компартии "Коммунисты России", Георгий Шилин - от ЛДПР и действующий губернатор (самовыдвженец) Александр Осипов.

В общей сложности в Забайкалье проходило около 70 избирательных кампаний различного уровня.

Забайкальский край
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