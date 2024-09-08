Единоросс Спицын победил на выборах мэра Анадыря

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России", первый заместитель главы городского округа Анадырь (Чукотский автономный округ) Сергей Спицын, по предварительным данным, победил на выборах мэра столицы Чукотки.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов в поддержку Спицына высказались 61,93% пришедших на участки избирателей.

Далее следуют Владимир Гальцов (КПРФ) - 16,09%, представитель ЛДПР Иван Семизоров с 11,95% голосов и самовыдвиженец Глеб Фарисеев, у которого 4,97%.

На выборах в городской совет Анадыря, по предварительным данным, победу одержала "Единая Россия" (61,42%), второе место у ЛДПР (24,85%), на третьем - "Справедливая Россия - За правду" (9,73%).