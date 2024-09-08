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Более половины избирателей проголосовали на выборах глав трех регионов Поволжья

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах глав трех регионов Приволжского федерального округа на вечер воскресенья превысила 50%.

Так, в Башкирии на выборах главы республики по состоянию на 18:00 проголосовали 69,18% избирателей, следует из данных ЦИК РФ.

По данным системы ГАС "Выборы", на 18:00 8 сентября явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94%, проголосовал 764 361 избиратель.

В Самарской области на 18:00 явка на выборах губернатора составила 51,95%.

В ходе сентябрьских выборов жители ПФО избирают глав Башкирии, Самарской и Оренбургской областей, а также депутатов парламентов Татарстана и Марий Эл. Также в Марий Эл проходят выборы в собрание депутатов Йошкар-Олы, депутатов гордумы избирают и в Пензе.

Башкирия Самарская область Оренбургская область
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