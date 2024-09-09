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Смирнов побеждает на выборах губернатора Курской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 65,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

В Курской области на должность главы региона претендовали также депутат Курской облдумы Алексей Бобовников (КПРФ) - в итоге он набирает 13,53% голосов; Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 6,72% и Алексей Томанов (ЛДПР) - 11,81% голосов избирателей.

Досрочное голосование в Курской области проводилось с 28 августа по 5 сентября. В ходе него проголосовали 34,5% избирателей. Основные дни голосования пошли с 6 по 8 сентября.

В Курской области прошли выборы главы региона и муниципальные избирательные кампании.

Прежний глава региона Роман Старовойт, который возглавлял Курскую область с октября 2018 года, с 14 мая 2024 года был назначен министром транспорта РФ. Временно исполняющим обязанности губернатора стал первый заместитель главы региона Смирнов.

Алексей Смирнов Геннадий Баев Алексей Томанов Курская область Курская облдума
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