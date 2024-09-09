Явка избирателей на выборах губернатора Курской области превысила 61%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Участие в голосовании на выборах главы Курской области приняли более 61% жителей, обладающих избирательным правом, сообщила председатель регионального избиркома Татьяна Малахова на брифинге в понедельник.

"На территории региона участие в выборах губернатора приняли более 530 тысяч избирателей, явка составляет 61,56%. В том числе участие в дистанционном электронном голосовании приняли 73 249 избирателей", - сказала она.

Малахова отметила, что по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий голоса распределились следующим образом: Алексей Смирнов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", набрал 65,28% голосов; Алексей Бобовников (КПРФ) - 13,53%; Алексей Таманов (ЛДПР) - 11,81%; Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 6,72% голосов избирателей.

"Голосование у нас проходило в течение 12 дней. Действительно, кампания была сложная, нестандартная. Многие вопросы, казалось, в начале избирательной компании были нерешаемы, поэтому мы находили новые подходы ее проведения", - добавила председатель облизбиркома.

В свою очередь замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по Курской области Владимир Шульгин отметил, что "сообщений о нарушениях избирательного законодательства, связанных с воспрепятствованием свободному волеизъявлению граждан, в полицию за время проведения выборов не поступало".

Ранее сообщалось, что досрочное голосование в Курской области проводилось с 28 августа по 5 сентября. В ходе него проголосовали 34,5% избирателей. Основные дни голосования - с 6 по 8 сентября.

В Курской области прошли выборы главы региона и муниципальные избирательные кампании.

Роман Старовойт, который возглавлял Курскую область с октября 2018 года, с 14 мая 2024 года был назначен министром транспорта РФ. Временно исполняющим обязанности губернатора стал первый заместитель главы региона Смирнов.