Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) сообщила, что она завершила курс химиотерапии от рака и возобновит участие в некоторых публичных мероприятиях, передает Associated Press.

Как отмечается в сообщении, Кейт Миддлтон "в предстоящие месяцы вернется к исполнению некоторых общественных обязанностей".

При этом до конца 2024 года предполагается сокращенная программа мероприятий с участием принцессы.

В июне она впервые с того момента, как у нее диагностировали рак, посещала публичное мероприятие - парад в честь дня рождения короля Карла III.

В марте принцесса Уэльская заявила, что начала проходить лечение от рака. Других данных о поставленном ей диагнозе принцесса не сообщила.

Ранее в этом году рак диагностировали у короля Великобритании Карла III. В его случае также не сообщалось, о какой форме рака идет речь, и на какой стадии находится заболевание.

Принцесса Уэльская Кэтрин родилась 9 января 1982 года в Рединге. В 2011 году вышла замуж за старшего сына нынешнего короля Великобритании - принца Уильяма, став герцогиней Кембриджской. После смерти королевы Елизаветы II получила титул принцессы Уэльской, так как ее супруг стал наследным принцем.