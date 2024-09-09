Детонация взрывоопасных объектов после атаки БПЛА под Воронежем прекратилась

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Детонация взрывоопасных объектов в Острогожском районе Воронежской области, начавшаяся в результате атаки беспилотника, прекратилась, жители возвращаются в свои дома, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Детонация боеприпасов в Острогожском районе прекратилась. Пожар потушен. Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения закрываются. Электро- и газоснабжение во всех селах, прилегающих к месту происшествия, восстановлено. Комиссия администрации района приступила к оценке ущерба. Согласно первым уточнённым данным, несколько домов повреждены огнем", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Гусев отметил, что жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь.

"Пока же на территории вне населенных пунктов, где происходила детонация, продолжают работать саперы. Призываю жителей Острогожского района к бдительности", - добавил глава региона.

В ночь на субботу Гусев сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. В результате его падения возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация.