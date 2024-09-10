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Корабли РФ и КНР отработают оборону морских коммуникаций в ходе учений "Океан-2024"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России и ВМС Китая встретились в заливе Петра Великого для участия в учении "Океан-2024", на котором отработают оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на приморском направлении, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Группировки сил Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Китайской Народной Республики отработают совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на приморском направлении", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, от ВМС Китая в учении задействованы три боевых корабля и судно снабжения.

Минобороны РФ Китай КНР
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