Корабли РФ и КНР отработают оборону морских коммуникаций в ходе учений "Океан-2024"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России и ВМС Китая встретились в заливе Петра Великого для участия в учении "Океан-2024", на котором отработают оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на приморском направлении, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Группировки сил Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Китайской Народной Республики отработают совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на приморском направлении", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, от ВМС Китая в учении задействованы три боевых корабля и судно снабжения.