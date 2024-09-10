Вопрос о замене Дельпалю условного срока на реальный рассмотрят 23 сентября

Филипп Дельпаль у здания Мещанского суда Москвы Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы 23 сентября рассмотрит представление ФСИН об отмене условного срока гражданину Франции Филиппу Дельпалю, осужденному за хищение денежных средств банка "Восточный" и объявленному в РФ розыск, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 23 сентября 2024 года в 10:30", - сообщили в суде.

Как сообщалось, представление "об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей" в отношении Дельпаля было подано в суд управлением ФСИН по Москве.

Согласно приговору, Дельпаль в течение определенного ему испытательного срока должен был не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа, а также ежемесячно приходить туда на регистрацию. По словам источника "Интерфакса", обращение УФСИН в суд связано с нарушением, по мнению уголовно-исполнительный инспекции, Дельпалем этих обязательств. По этой же причине Дельпаль был объявлен в розыск, уточнял источник.

Как сообщалось, Дельпаль уехал за границу до рассмотрения в 2023 году жалоб на вынесенный ему приговор.

Защита утверждает, что Дельпаль законно покинул Россию, так как на него не было наложено никаких запретов. После этого, пояснял адвокат француза Дмитрий Харитонов газете "Коммерсантъ", Дельпаль не смог вернуться в РФ, поскольку у него закончилась виза, а позже врачи запретили ему перелеты в течение шести месяцев.

Дельпаль был приговорен Мещанским судом Москвы 5 августа 2021 года к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет за особо крупное хищение путем растраты. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Согласно закону, течение испытательного срока начинается со дня провозглашения приговора.

Основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В 2023 году Мосгорсуд смягчил наказание бизнесмену - до 4,5 лет с испытательным сроком в течение четырех лет. В феврале 2024 года кассационный суд также смягчил приговор. Весной 2024 года стало известно, что испытательный срок Калви истек, в связи с чем его судимость была погашена.

Условные сроки по делу получили еще пять человек - коллеги Калви и Дельпаля.

Согласно фабуле дела, фигуранты похитили 2,5 млрд руб. банка "Восточный", акционером которого был Baring Vostok. Никто из фигурантов не признал вину в суде.