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На выборах в девяти регионах признали недействительными 1575 бюллетеней

На одном участке в Туве выборы в Верховный Хурал признаны недействительными

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На прошедших выборах в девяти регионах на 13 избирательных участках недействительными были признаны 1 575 бюллетеней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На текущий момент в девяти субъектах Федерации - это в Республиках Алтай, Бурятия, Марий Эл, Красноярском, Хабаровском краях, Воронежской, Московской и Челябинской областях, в городе Санкт-Петербурге - на 13 избирательных участках недействительными признаны 1 575 избирательных бюллетеней", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва итоги голосования на избирательном участке № 96 (Кызылский кожуун) признаны недействительными итоги голосования "в связи с допущенными нарушениями и невозможностью с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей".

Глава ЦИК отметила, что, по информации, которую предоставила председатель избирательной комиссии Тувы, 8 сентября на этом избирательном участке во время проведения подсчета голосов "приехали некоторые сотрудники, которые представились как оперативная группа Следственного комитета республики и изъяли всю документацию, включая бюллетени". В связи со случившимся ЦИК направил письмо председателю СКР Александру Бастрыкину и прокурору Республики Тыва "с просьбой о проведении всесторонней проверки, установлении объективной истины, насколько эти действия некоторых сотрудников были обоснованы и правомерны".

СКР Центризбирком Элла Памфилова Тыва Тува Александр Бастрыкин
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