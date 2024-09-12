Мишустин поручил до 30 сентября проработать увеличение финансирования Росгидромета

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам до 30 сентября проработать вопрос об увеличении финансирования Росгидромета в рамках подготовки нового национального проекта "Экологическое благополучие", сообщает пресс-служба правительства.

Поручение адресовано Минприроды, Минфину, Минцифры, Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам.

Дополнительное финансирование "будет направлено на развитие государственной наблюдательной сети, в том числе для расширения охвата территории и повышения качества данных, которые специалисты будут получать с помощью комплексной системы мониторинга окружающей среды (ФГИС "Экомониторинг")", сказано в пресс-релизе.

На сегодняшний день любую природоохранную деятельность, будь это ликвидация свалок или "зелёное" строительство, невозможно представить без точных гидрометеорологических данных, отметили в правительстве.

Еще одно поручение связано с развитием цифровых инструментов в природоохранной сфере и касается совместимости и сопоставимости данных создаваемой государственной информсистемы лесного комплекса и единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных".

"Эта задача поставлена перед Рослесхозом, Минцифры и Росреестром. Этим же ведомствам нужно оценить достаточность принятых мер по гармонизации сведений государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости", - сказано в сообщении.

Цель этой работы - исключить задвоение данных о лесных участках. Предложения должны быть представлены до 2 декабря.

Кроме того, Минстрою совместно с другими органами власти и институтами развития предстоит разработать стандарты эколого-ориентированного городского проектирования, которое предполагает в том числе планирование лесопарковых зон вокруг городов и промышленных центров. Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство до 15 ноября, уточняет пресс-служба правительства.

Поручения даны по итогам стратегической сессии, где обсуждалась работа над нацпроектом "Экологическое благополучие", которая состоялась 30 июля.

Как сообщалось, нацпроект "Экологическое благополучие", который с 2025 года придёт на смену нацпроекту "Экология", состоит из шести федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Вода России", "Чистый воздух", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма".

Окончательный вариант паспорта нацпроекта должен быть подготовлен до 12 сентября.