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Путин отметил появление дополнительной динамики в отношениях с Ираном

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Отношения России и Ирана обрели дополнительную динамику в последние годы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом.

"Должен отметить, что за последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику. Все это происходит в значительной степени при поддержке верховного руководителя Исламской республики господина Али Хаменеи. Прошу передать ему самые наилучшие и добрые пожелания", - сказал президент.

"Сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22-24 октября на саммите БРИКС", - отметил он.

Путин добавил, что "на полях" саммита найдется время и для отдельной двусторонней беседы.

"Будем рады видеть его (президента Ирана) в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства. Думаю, мы обсудим эту возможность в ходе нашей с ним встречи в Казани", - сказал он.

"Важно также отметить, что после прошлогоднего спада во взаимной торговле, по итогам первого полугодия текущего года, товарооборот скорректировался в позитивную сторону. Между Россией и Ираном он вырос почти на 10%", - сказал Путин.

Он также отметил, что сейчас более востребованной является работа и межправкомиссии двух стран.

"С нашей стороны назначен новый представитель. Мы ждем решения относительно назначения его визави из состава нового кабинета министров Ирана", - сказал Путин. В числе приоритетных проектов глава российского государства назвал развитие транспортного коридора "Север-Юг".

"Мы много раз возвращались и постоянно занимаемся этой темой. Подтверждаю свою заинтересованность в реализации этого проекта. У нас много других тем, которые являются интересными и важными, как для Ирана, так и для России. Я хочу подтвердить еще раз, что мы полны решимости двигаться по всем этим направлениям", - сказал Путин.

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