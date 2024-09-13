РЭО поддержал инициативу об изъятии земельных участков под свалки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Перечень объектов, под строительство которых земельный участок может быть изъят у его владельца, предлагается расширить объектами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в пресс-службе публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО).

"Вопросы изъятия земельных участков под создание объектов обращения с ТКО обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. РЭО поддержал расширение перечня объектов, в отношении которых может применяться решение об изъятии земельных участков, и включение в него объектов ТКО", - сказано в сообщении.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, "объекты обращения с ТКО, например, объекты размещения отходов, являются такими же объектами коммунальной инфраструктуры, как и объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения". "При этом, как правило, объекты размещения отходов являются объектами регионального значения, поэтому в отношении них может быть применен такой же механизм изъятия участков в соответствии с Земельным кодексом (ЗК), как и для других объектов коммунального хозяйства", - сказал он.

В РЭО напомнили, что основные нормы изъятия установлены ст. 49 Земельного кодекса, которой предусмотрено изъятие в целях строительства, реконструкции объектов системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, имеющих статус объектов федерального, регионального или местного значения. Предлагается дополнить статью 49 ЗК и прописать в абзаце 8 пункта 2 "объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов", уточняется в сообщении.

"При создании объектов размещения ТКО часто возникает ситуация, когда нет мест для их расположения. РЭО предлагает использовать существующий механизм по изъятию земельного участка. В таком случае владельцу компенсируется его стоимость. Этот механизм уже отработанный, и, например, активно применялся для строительства дорог при подготовке к Олимпиаде в Сочи", - приводятся в релизе слова замглавы РЭО Алексея Макрушина.

По закону решение об изъятии земельных участков принимают федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы региона, органы местного самоуправления. Решение может приниматься по собственной инициативе уполномоченных органов либо на основании ходатайства организации, указанной в пункте 1 статьи 56.4 ЗК.

Эту статью также предлагается дополнить и прописать такую возможность для "операторов по обращению с ТКО и юридических лиц и ИП, планирующих строительство, реконструкцию объектов обращения с ТКО в соответствии с заключенными концессионными соглашениями, соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, инвестиционными договорами", говорится в сообщении.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления создана в августе 2024 года по приказу главы Минприроды Александра Козлова. Заседания штаба проходят еженедельно.

РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента в январе 2019 года; ее единственный акционер - Минприроды.