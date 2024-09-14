Главой Росмолодежи назначен Григорий Гуров

Григорий Гуров Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стал Григорий Гуров.

Как сообщается на сайте правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Гурова от должности председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" в связи с переходом на другую работу.

Председателем правления "Движения первых" Путин другим указом назначил Артура Орлова.

Соответствующие президентские указы опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Григорий Гуров родился в 1985 году в Ставрополе. В 2006 году окончил Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт по специальности "Финансы и кредит", является кандидатом экономических наук. В 2008-2010 годах Гуров работал на различных должностях в муниципальных организациях Ставрополя и территориальных структурах органов государственной власти. Позже стал консультантом, а затем советником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2017 году перешел на работу в Росмолодёжь в качестве советника руководителя. В 2020-м занял должность заместителя руководителя. В 2021 году Гуров был назначен на должность заместителя министра науки и высшего образования России. В 2022 году Гуров возглавил правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Артур Орлов - российский военнослужащий, майор, командир танкового батальона. Герой Российской Федерации.