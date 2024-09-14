Главой правления "Движения первых" стал участник программы "Время героев" Орлов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил председателем правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" участника СВО и Героя РФ Артура Орлова. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации в субботу.



"Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - говорится в указе.



Артур Орлов - российский военнослужащий, майор, командир танкового батальона. Герой Российской Федерации. Участник кадровой программы "Время героев", которая призвана подготовить российских ветеранов и участников СВО для государственной службы



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Григория Гурова от должности председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" в связи с переходом на другую работу. В субботу Гуров был назначен руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).