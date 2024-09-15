Глава МЧС направил в ЛНР дополнительную группу спасателей для борьбы с пожарами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил дополнительным силам оказать помощь в тушении пожаров на территории ЛНР, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

"По поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова в ЛНР направлены дополнительные силы и средства для оказания помощи в тушении пожаров", - говорится в сообщении.

"В состав сводного отряда вошли пожарно-спасательные подразделения из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, а также из Краснодарского края и Республики Калмыкия общей численностью 144 человека и 28 единиц техники", - уточнили в министерстве.

В регион уже прибыли пожарно-спасательные подразделения со спецтехникой из Ростовской области.

Как сообщалось, в ЛНР загорелся один из цехов алюминиевого завода близ села Степное из-за ландшафтного пожара.