В Ростовской области произошел пожар на складе стройматериалов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание на складе стройматериалов в городе Аксай Ростовской области, площадь пожара выросла до 1,1 тыс. кв. метров, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Пожару присвоен повышенный ранг, сказал собеседник агентства.

"Из-за сильных порывов ветра произошел переход огня на частные домовладения. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка конструкций", - отметили в пресс-службе.

В ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек и 38 единиц техники.