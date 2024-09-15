Пожар на складе стройматериалов в Ростовской области локализован

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание на складе стройматериалов в Аксае Ростовской области, где огонь также перекинулся на частные дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"Склад на Толстого: 16:25 локализация пожара на площади на 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале МЧС РФ уточняется, что огнем повреждено шесть жилых строений.

Ранее сообщалось о возгорании на складе стройматериалов в городе Аксай Ростовской области на улице Толстого. Изначально горел только склад, однако позже, из-за сильных порывов ветра, огонь перекинулся на частные дома.