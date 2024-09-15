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Площадь ландшафтного пожара в Крыму выросла до 23 га

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Площадь возгорания сухой растительности в Симферопольском районе Крыма за два часа выросла в 1,5 раза - с 15 до 23 га, сообщает МЧС РФ в своем официальном телеграм-канале в воскресенье.

По данным МЧС, всего с огнем борются более 160 пожарных и 42 единицы техники, включая вертолет Ми-8 МЧС России. Для ликвидации пожара в труднопроходимой местности используется гусеничная пожарная машина.

Ранее сообщалось, что возгорание сухой растительности в районе села Кольчугино Симферопольском районе Крыма ликвидируют в воскресенье на площади 15 га.

Крым МЧС РФ
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