Ландшафтный пожар в Крыму локализован на площади 23 га

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали ландшафтный пожар в Крыму на площади 23 га, сообщили в понедельник в МЧС РФ.

О возгорании сухой растительности около села Кольчугино в Симферопольском районе Крыма стало известно в воскресенье. Первоначально сообщалось о пожаре на площади 15 га, позднее она увеличилась до 23 га.

Как сообщали в МЧС, к тушению огня привлекли 280 человек, задействовано 60 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.