Более 16 тыс. человек в Крыму остались без света из-за энергоаварии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Более 16 тысяч человек остались без света на западе Крыма из-за технического нарушения на сетях, сообщил в понедельник первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в: городе Саки, (...) пгт Новоозерное (Евпатория - ИФ)", - написал Воронкин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Саках обесточена 51 трансформаторная подстанция (12,4 тысячи человек), в Новоозерном - 10 подстанций (3,9 тысячи человек).

На месте работают аварийные бригады.