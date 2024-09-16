Поиск

Более 16 тыс. человек в Крыму остались без света из-за энергоаварии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Более 16 тысяч человек остались без света на западе Крыма из-за технического нарушения на сетях, сообщил в понедельник первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

В РоссииЛандшафтный пожар в Крыму локализован на площади 23 гаЧитать подробнее

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в: городе Саки, (...) пгт Новоозерное (Евпатория - ИФ)", - написал Воронкин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Саках обесточена 51 трансформаторная подстанция (12,4 тысячи человек), в Новоозерном - 10 подстанций (3,9 тысячи человек).

На месте работают аварийные бригады.

Крым Крымэнерго Евпатория Саки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападения в школах и вузах

В Челябинске в школе ученик напал на окружающих с молотком

В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров

В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров
Военная операция на Украине

При обстреле Белгорода и пригорода пострадали восемь человек

Белгород попал под обстрел ВСУ, есть попадания в жилые помещения

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Трава и пятнадцать домов горят на площади 6 тыс. кв. м в Ростовской области

Путин на следующей неделе встретится с победившими на выборах главами регионов

Путин на следующей неделе встретится с победившими на выборах главами регионов

В Кремле заявили, что решения по ограничению экспорта урана будут принимать осторожно

В МИД РФ пообещали не оставить без ответа новые санкции США против российских СМИ

В МИД РФ пообещали не оставить без ответа новые санкции США против российских СМИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });