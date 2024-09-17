Белгородский губернатор сообщил об ударах по Петровке и Зиборовке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области днем были атакованы два населенных пункта, обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Петровка Белгородского района дрон атаковал социальный объект - выбиты окна и посечен фасад. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждено здание на территории сельхозпредприятия", - написал он в Telegram.

В селе Зиборовка Шебекинского городского округа в результате прилета снаряда на территории сельхозпредприятия повреждено газовое оборудование.