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Белгородский губернатор сообщил об ударах по Петровке и Зиборовке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области днем были атакованы два населенных пункта, обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Петровка Белгородского района дрон атаковал социальный объект - выбиты окна и посечен фасад. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждено здание на территории сельхозпредприятия", - написал он в Telegram.

В селе Зиборовка Шебекинского городского округа в результате прилета снаряда на территории сельхозпредприятия повреждено газовое оборудование.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Петровка Зиборовка Белгородская область Белгородский район
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