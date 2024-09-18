Песков назвал опасной позицию Столтенберга по нанесению ракетных ударов вглубь РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали недальновидным и чрезвычайно опасным заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Киеву наносить ракетами удары вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.

"Такое показное желание не принимать всерьез заявление российского президента - это недальновидный и не профессиональный шаг", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная", - указал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что склонен относить заявление Столтенберга "к его уходящей натуре" (его полномочия на посту генсека НАТО завершатся 1 октября 2024 года). По словам Пескова, через очень короткий период времени нынешнему генсеку НАТО "не нужно будет нести ответственность за сказанные слова".

В понедельник Столтенберг заявил, что решение о том, позволять ли Украине использовать поставляемое странами НАТО оружие для ударов вглубь России, члены альянса должны принимать самостоятельно.

Ранее Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ будет означать прямое участие НАТО в конфликте на Украине, а это изменит его суть, поэтому Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз.