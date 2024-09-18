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МВД сообщило, что в РФ находятся свыше 6,1 млн иностранцев

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России сообщили, что в системе миграционного учета зафиксировано свыше 6,1 млн иностранных граждан, находящихся в стране.

"ГУВМ МВД России официально информирует, что на 1 сентября текущего года число пребывающих в России иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учета, составляло 6 174 777 лиц", - говорится в сообщении управления.

Данный показатель, как пояснили в МВД, получен с использованием программно-технических средств. "Соответственно, все публикуемые МВД России статистические сведения о миграционной ситуации носят объективный характер", - подчеркнули в ГУВМ.

Так в управлении прокомментировали появившиеся "в некоторых телеграм-каналах посты, где высказаны сомнения в достоверности статистических сведений МВД России по миграционной ситуации, в том числе о численности находящихся в России иностранцев".

МВД РФ
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