Что произошло за день: среда, 18 сентября

Взрывы в Ливане, стрельба у Wildberries и заявления Пашиняна

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В среду в Ливане произошла новая серия взрывов - теперь взрывались не пейджеры, а рации, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации. По последним данным погибли по меньшей мере девять человек, ранения получили более трехсот.

- У головного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое полицейских. Два человека умерли от ран. В Wildberries заявили, что стрельбу открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, и назвали происходящее попыткой рейдерского захвата. Владислав Бакальчук в свою очередь сообщил, что подвергся нападению, когда приехал со своей командой на переговоры. Кроме того, инцидент произошел и у второго офиса компании в Москве около метро "Динамо", куда пришли 30-40 человек в спортивно-военной форме.

- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету республики, но подчеркнул, что его страна не намерена разрывать экономические связи ни с Россией, ни с Евразийским экономическим союзом. В ответ в ОДКБ назвали Армению равноправным партнером, а Кремль отверг заявление об угрозе суверенитету страны со стороны организации.

- Бывший адвокат Эльман Пашаев арестован на два месяца по делу о крупном мошенничестве - он подозревается в получении от супруга Елены Блиновской Алексея более 45 млн рублей за якобы их освобождение от уголовного преследования.

- Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов. Генерала заподозрили в получении взятки в размере 10 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

- Умер лучший игрок ЧМ-1990 по футболу Сальваторе Скиллачи.