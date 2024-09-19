Матвиенко выступила против нарушения прав женщин, которые не хотят иметь детей

При этом глава Совфеда заявила, что движение чайлдфри нужно законодательно запретить в РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей, государство нарушать не будет, заявила в четверг глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я на форуме как-то сказала, что, скажем, движение чайлдфри нам нужно законодательно запретить. Потому что это зарубежный проект, это враждебный проект. Это проект, направленный на отказ здоровых нормальных женщин от материнства", - сказала Матвиенко в ходе дискуссии на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

По ее словам, в контексте идеологии чайлдфри "речь идет о навязывании женщинам, вбивании в мозги с использованием самых современных технологий: надо отказываться от материнства, зачем вам дети?"

При этом Матвиенко заверила, что, говоря о возможности запрета такого движения, государство не намерено нарушать законное право граждан на выбор.

"Сейчас эта тема находится в Минюсте, рассматривается экспертами, и мы никогда не допустим нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей. Это их право. Но мы, как государство, не имеем права позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России", - отметила она.

"Я хочу заверить, чтобы наши женщины не волновались: государство никогда не будет навязывать, заставлять, принуждать", - добавила Матвиенко.

По ее мнению, государство должно проводить "умную демографическую политику".