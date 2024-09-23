Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, проекты отзыва кабинета министров имеются в распоряжении "Интерфакса".

"Законопроектом предлагается установить защиту от распространения в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения", - говорится в отзыве на первый законопроект.

При этом в правительстве отмечают, что законопроект требует доработки - так, требуется уточнить "понятие "отказ от деторождения" во избежание риска неоправданного отнесения к пропаганде отказа от деторождения информации, связанной с обсуждением отказа от деторождения по религиозным соображениям, а также вынужденного отказа от рождения ребенка по медицинским причинам или в случае изнасилования", отмечается в документе.

В целом же кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки.

Вторым законопроектом предлагается ввести административную ответственность за пропаганду отказа от деторождения по аналогии с действующей ответственностью за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений либо смены пола.

В правительстве также отмечают, что критерии понятия "отказа от деторождения" требуют уточнения с внесением соответствующих изменений в отраслевое законодательство.

"Правительство поддерживает законопроект при условии учета замечаний ко второму чтению", - говорится в отзыве.