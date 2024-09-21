Пожарная опасность будет в регионах европейской части РФ до середины следующей недели

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Чрезвычайный класс пожарной опасности сохранится в регионах европейской части России до середины следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С пожарной опасностью удивительная ситуация. Казалось бы, что температура понижается, но потому что нет осадков, на всей европейской территории России прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности вплоть до середины следующей недели - в Центральном федеральном округе, на востоке Приволжского федерального округа, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах", - сказал он.

Вильфанд отметил, что начиная с пятницы в отдельных регионах пойдут дожди, поэтому класс пожарной опасности будет снижаться.