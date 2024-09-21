Постоянный снежный покров установился на Таймыре

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Север Таймыра стал первым регионом, где установился постоянный снежный покров, высота снега достигает 10 см, временный снежный покров отмечается в Магаданской области и в Якутии, где к середине следующей недели площадь, покрытая снегом, возрастет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере Таймыра заметный снежный покров, он уже приближается к 10 см. Тут можно говорить об установившемся снежном покрове. В остальных регионах временный снежный покров - на севере Якутии, в Магаданской области", - сказал Вильфанд.

При этом он уточнил, что в Якутии высота временного снежного покрова доходит до 6 см. Однако, на юге региона из-за повышения температуры он сойдет, "а вот в центре Якутии 2-3 см, он пока останется".

"В Якутии прогнозируется распространение снежной области заметное, к середине недели уже будет процентов 30 покрыто снегом, северная половина", - сказал Вильфанд.