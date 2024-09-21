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Минобороны заявило о срыве трех попыток прорыва ВСУ через границу в Курскую область

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сорвали три попытки армии Украины прорваться через госграницу РФ в Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье", - сказано в его сообщении.

По данным министерства, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронемашины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля.

Минобороны заявило, что в течение суток на курском направлении подразделения группировки "Север" вели наступательные действия, нанесли удары по 10 украинским бригадам в районе населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Камышевка и Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказали в министерстве.

Минобороны РФ Курская область
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