Минобороны РФ оценило суточные потери ВСУ на курском направлении в 300 военных

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Украинская армия за сутки потеряла на курском направлении более 300 военных, сообщает министерство обороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин", - сказано в сообщении.

Также в течение суток уничтожены шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей противника, сказано в сводке.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 650 военнослужащих, 124 танка, 57 БМП пехоты, 95 БТР, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS.

Также уничтожены восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина, сообщило Минобороны.