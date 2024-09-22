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Общественный транспорт в Тихорецком районе Кубани работает штатно

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Городской транспорт в Тихорецком районе Краснодарского края, где накануне объявили локальный режим ЧС после атаки беспилотников, работает в штатном режиме, сообщает оперштаб региона.

"Выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу "Ростов-на-Дону-Махачкала". На месте ЧП продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранительные органы.

Ночью в субботу Тихорецкий район подвергся атаке дронов. По сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. 1,2 тыс. жителей поселка рядом с местом возгорания были эвакуированы в ближайшие населенные пункты. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет. Власти объявили локальный режим ЧС в Тихорецком районе.

Как сообщал глава муниципалитета Анатолий Перепелин, эвакуированных жителей района разместили в гостиницах - в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском - 39, остальные уехали к родственникам. Предусмотрена психологическая и медицинская помощь, люди обеспечены горячим питанием.

Пригородные и пассажирские поезда осуществляют движение на участке Тихорецкая - Батайск в штатном режиме.

Краснодарский край Тихорецкий район
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