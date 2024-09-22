Полевые работы запрещены в Тихорецком районе Кубани рядом с местом ЧП

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Оперштаб Тихорецкого района Краснодарского края, где накануне объявили локальный режим ЧС после атаки дронов, временно запретил полевые работы в 10 км от места ЧП, сообщил в воскресенье глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

"Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в 10 километровой зоне от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов. О снятии запрета сообщим дополнительно", - написал он в своем телеграм-канале.

Ночью в субботу Тихорецкий район подвергся атаке дронов. По сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. 1,2 тыс. жителей поселка рядом с местом возгорания были эвакуированы в ближайшие населенные пункты. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет. Власти объявили локальный режим ЧС в Тихорецком районе.

Как сообщал Перепелин, эвакуированных жителей района разместили в гостиницах - в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском - 39, остальные уехали к родственникам. Предусмотрена психологическая и медицинская помощь, люди обеспечены горячим питанием.

Пригородные и пассажирские поезда осуществляют движение на участке Тихорецкая - Батайск в штатном режиме. Внутригородской общественный транспорт в Тихорецком районе также работает штатно.