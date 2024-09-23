Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

Удары Израиля по Ливану, электронные повестки и новые правила Telegram

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В понедельник утром Израиль нанес несколько ударов по Ливану, поразив более 300 целей "Хезболлы". СМИ называют это самой смертоносной атакой Израиля с начала конфликта между Иерусалимом и ХАМАС в октябре 2023 года. По последним данным в результате массированного удара погибли 274 человека, более тысячи пострадали. К вечеру израильские ВВС нанесли авиаудары по долине Бекаа, жителей которой предупредили заранее о скорой атаке, и новый высокоточный удар по Бейруту. На фоне эскалации США приняли решение усилить контингент на Ближнем Востоке.

- Основанием для призыва в армию этой осенью будут бумажные повестки, при этом в трех регионах (Рязанская область, Марий-Эл и Сахалин) в тестовом режиме будут рассылаться электронные повестки, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

- Telegram теперь может раскрывать IP-адреса и телефоны нарушителей правил мессенджера в ответ на обоснованные юридические запросы властей, сообщил Павел Дуров.

- ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года.

- Эстония и Финляндия разрабатывают планы закрытия Финского залива для кораблей РФ.

- Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором вечером выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал 2830 пунктов, обновив 5-недельный максимум, после чего к закрытию сполз ниже 2820 пунктов; лидировали в росте акции "Мечела" и "Аэрофлота".

- Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри и подготовило положительный проект отзыва на проект закона об ответственности для иностранцев за "русофобию".

- "Аэрофлот" рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027-28 годах, рассказал глава компании Сергей Александровский.