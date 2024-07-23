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РСТ предупредил о последствиях для турбизнеса повышения штрафов за утечку данных

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Повышение штрафов за утечку персональных данных до 15 млн рублей и более приведет к тяжелым последствиям для турбизнеса, который должен передавать множество данных туристов в систему электронных путевок и при этом может подвернуться хакерским атакам, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Когда в туризме обрабатываются персональные данные, мы, безусловно, прилагаем максимальные усилия к их защите. Но все информационные системы постоянно подвергаются хакерским атакам. Кроме того, у нас вводится обязательная электронная путевка: с 1 сентября мы должны передавать в государственную информационную систему персональные данные наших клиентов по внутреннему туризму, как в прошлом году начали по выездному. В связи с этим многократно увеличивается объем обработки персональных данных, их хранения и взаимоотношения с информационными системами, что тоже имеет определенные риски", - сказал он.

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Поправки в Административный кодекс были внесены в Госдуму в конце 2023 года. В соответствии с ними штрафы за утечку персональных данных предполагается увеличить со 100 тыс. до 15 млн рублей, если это затронуло более 100 тыс. человек. За повторное нарушение вводятся оборотные штрафы в размере от 0,1% до 3% выручки, но не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.

По словам Мохова, особенно тяжелые последствия введение поправок может повлечь для малого и микробизнеса в сфере туризма.

"Расходы на информационную безопасность несоразмерны доходам, и у них степень защиты меньше. И если нет вины компании в утечке персональных данных, а ей вменят штраф в 15 млн рублей, на этом ее судьба на рынке закончится. Поэтому мы выступаем за то, чтобы пересмотреть эти поправки к Административному кодексу. Лучше бы государство субсидировало расходы на обеспечение информационной безопасности и предоставляло предпринимателям, в первую очередь, малому бизнесу, возможности с минимальными затратами внедрить на своих предприятиях механизмы защиты персональных данных", - подчеркивает эксперт.

Как сообщил ранее РБК, на совещании в Минэкономразвития против поправок выступили не только представители Российского союза туриндустрии, но и многих крупных компаний, работающих в различных отраслях экономики, в том числе РЖД и "Аэрофлота".

РСТ
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