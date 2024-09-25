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Арестован экс-управляющий столовыми АО "Военторг-Восток"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывшему управляющему столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазану Саидову предъявлено обвинение в хищении нескольких миллионов рублей под видом закупки продуктов для военнослужащих в Хабаровском крае; Саидов задержан и арестован судом, сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР.

Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

По версии следствия, с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024 года "Саидов с использованием своего служебного положения, под видом получения продуктов для организации питания военнослужащих, совершил их хищение в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей".

"Следствием установлено, что между Минобороны России и АО "Военторг" заключен многомиллионный государственный контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих Минобороны России в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

По версии ГВСУ, похищенные продукты питания "Саидов реализовал через торговые точки Хабаровского края".

"Саидов задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

СКР Минобороны Хабаровский край Рамазан Саидов АО "Военторг" АО "Военторг-Восток"
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