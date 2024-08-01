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Следствие попросило Мещанский суд арестовать гендиректора "Военторга"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следственный департамент МВД попросилл Мещанский суд арестовать задержанных по уголовному делу о мошенничестве генерального директора "Военторга" Владимира Павлова и бизнесмена Тимура Исакова, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Фигурантам дела вменяют хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Как ожидается, суд рассмотрит ходатайства в ближайшее время.

О задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара подконтрольных организаций стало известно в ночь на 1 августа. По данным "Интерфакса", задержаны гендиректор "Военторга" Владимир Павлов и проходящий по его делу бизнесмен Тимур Исаков.

По информации МВД, уголовное дело связано с хищениями при реализации госконтрактов для нужд министерства обороны.

По версии следствия, фигуранты с соучастниками в различных регионах - Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других - обеспечили заключение госконтрактов на поставку армейских несессеров по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей.

Несессеры в период с 2019 по 2022 год были приобретены фигурантами у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был Исаков.

"Военторг", как указано на сайте Минобороны, занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания и прочих услуг в сфере обеспечения в интересах военного ведомства, иных министерств, ведомств и организаций. Кроме того, компания осуществляет индивидуальный пошив предметов военной одежды и выступает единственным поставщиком вещевой службы для Вооруженных сил РФ.

Павлов занимает пост гендиректора "Военторга" с 2012 года.

МВД Мещанский суд Минобороны Тимур Исаков Владимир Павлов Военторг
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