Гендиректор "Военторга" Павлов не признал вину в мошенничестве

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Задержанный по уголовному делу о мошенничестве генеральный директор "Военторга" Владимир Павлов заявил в Мещанском суде, что не признает вину. Суд рассматривает ходатайство следствия МВД о его аресте.

"В материалах дела я не увидел ни одного факта... Никакого намека на свою вину", - сказал Павлов на заседании суда. Он добавил, что намерен сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

О задержании Павлова, а также проходящего по его делу бизнесмена Тимура Исакова стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовное дело связано с хищениями при реализации госконтрактов для нужд министерства обороны.

По версии следствия, фигуранты с соучастниками в различных регионах - Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др. - обеспечили заключение госконтрактов на поставку армейских несессеров по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей. Несессеры в период с 2019 по 2022 год были приобретены фигурантами у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был Исаков.

"Военторг", как указано на сайте Минобороны, занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания и прочих услуг в сфере обеспечения в интересах военного ведомства, иных министерств, ведомств и организаций. Кроме того, компания занимается индивидуальным пошивом военной одежды и выступает единственным поставщиком вещевой службы для Вооруженных сил России.

Павлов занимает пост гендиректора "Военторга" с 2012 года.