Корабли России и Китая отработали маневрирование и задачи на учении в Охотском море

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Китая отработали маневрирование и задачи противовоздушной обороны в ходе учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в Охотском море, сообщила пресс-служба ТОФ в четверг.

"Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая отработал маневрирование и построение походного ордера, задачи по противовоздушной обороне, а также охрану и оборону отряда при стоянке на незащищенном рейде", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, воздушную опасность обозначали палубные вертолеты Ка-27, а также противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ.

"В ходе тренировки экипажи совместного отряда отработали взаимодействие по своевременному обнаружению, распределению и сопровождению воздушных целей", - сказано в сообщении.

В соответствии с планом учения корабли российско-китайского отряда встали на рейд у побережья острова Сахалин, где выполнили мероприятия по организации охраны и обороны отряда кораблей на незащищенном рейде. Военные моряки отработали противодиверсионное обеспечение и провели тренировки по отражению нападения группы безэкипажных катеров условного противника, сказали во флоте.

Как сообщалось ранее, 21 сентября совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока. 24 сентября корабли форсировали пролив Лаперуза и вошли в Охотское море.

В составе отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". От ВМС Китая задействованы эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

В ходе российско-китайского военно-морского учения экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.