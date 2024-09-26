В ФСБ сообщили, что для диверсий пытаются вербовать пожилых и несовершеннолетних

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В ФСБ РФ заявили, что украинские спецслужбы не снижают активности по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий среди россиян, ориентированы на несовершеннолетних, радикальную молодежь и пожилых граждан.

По данным ФСБ, "целевой аудиторией" вербовщиков являются пожилые люди, молодежь, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, не обладающие базовыми юридическими познаниям.

"Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - заявили в спецслужбе.